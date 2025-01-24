Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Almeda Baylan , bu sezon isminden en çok bahsettiren yarışmacılardan oldu.

Henüz yedek kadrosundayken diskalifiye olan ancak daha sonra yarışmaya geri dönen Almeda Baylan, neredeyse her bölüm birkaç yarışmacıyla tartışma yaşadı.