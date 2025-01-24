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Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor'ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Survivor 2025'te yer alan Almeda Baylan, yarışmaya girer girmez adından söz ettirmeye başladı. Henüz yedek kadrosundayken diskalifiye olan ancak daha sonra yarışmaya geri dönen Almeda Baylan, Adilhan ile yaşadıklarıyla da çok konuştu. Her bölüm sonrası gündem olmayı başaran Survivor'ın hırslı ismi Almeda'nın hayatı da merak edildi. Özellikle memleketi merak konusu olan Almeda hakkında "Survivor Almeda aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Survivor'ın kaos kraliçesi Almeda Baylan aslen nereliymiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:30
Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Almeda Baylan, bu sezon isminden en çok bahsettiren yarışmacılardan oldu.

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Henüz yedek kadrosundayken diskalifiye olan ancak daha sonra yarışmaya geri dönen Almeda Baylan, neredeyse her bölüm birkaç yarışmacıyla tartışma yaşadı.

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Son olarak üzerine yürüdüğü Adilhan'ın boğazına yapışarak gündeme gelen Almeda, 5 ödülden men edildi.

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Her bölüm sonrası gündem olmayı başaran Survivor'ın hırslı ismi Almeda'nın hayatı da merak edildi.

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Survivor Almeda Baylan Kimdir?

Yüzme sporlarına ilgi duyan Survivor Almeda, dalış sporu ile ilgileniyor.

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Sosyal medyada 156 bin takipçisi bulunan Almeda, Instagram'da 'almedabaylan' kullanıcı adıyla yer alıyor.

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Özellikle memleketi merak konusu olan Almeda hakkında "Survivor Almeda aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

İşte Almeda Baylan başta olmak üzere Survivor yarışmacılarının memleketleri...

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Almeda Baylan

Osmaniye

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Dilşah Kurt

Çanakkale

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Pınar Saka

İstanbul

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Ayşe Yüksel

Düzce

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Kübra Avcı

Antalya

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Yağmur Banda

İzmir

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

İsmail Balaban

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyü

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Barış Murat Yağcı

İzmir

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Zeynep Alkan

Hatay

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Sema Aydemir

Bursa

Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Kaan Kazgan

Sakarya