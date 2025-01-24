Survivor Almeda bakın aslen nereli! İşte Survivor’ın kaos kraliçesi Almeda Baylan’ın memleketi...

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Almeda Baylan, bu sezon isminden en çok bahsettiren yarışmacılardan oldu.
Henüz yedek kadrosundayken diskalifiye olan ancak daha sonra yarışmaya geri dönen Almeda Baylan, neredeyse her bölüm birkaç yarışmacıyla tartışma yaşadı.
Son olarak üzerine yürüdüğü Adilhan'ın boğazına yapışarak gündeme gelen Almeda, 5 ödülden men edildi.
Her bölüm sonrası gündem olmayı başaran Survivor'ın hırslı ismi Almeda'nın hayatı da merak edildi.
Survivor Almeda Baylan Kimdir?
Yüzme sporlarına ilgi duyan Survivor Almeda, dalış sporu ile ilgileniyor.
Sosyal medyada 156 bin takipçisi bulunan Almeda, Instagram'da 'almedabaylan' kullanıcı adıyla yer alıyor.
Özellikle memleketi merak konusu olan Almeda hakkında "Survivor Almeda aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.
İşte Almeda Baylan başta olmak üzere Survivor yarışmacılarının memleketleri...
Almeda Baylan
Osmaniye
Dilşah Kurt
Çanakkale