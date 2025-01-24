Ece Seçkin “Değişik acayip bir hikaye” deyip eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını anlattı!

33 yaşındaki ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2015 yılından beri aşk yaşadığı Çağrı Terlemez ile 2021'de dünyaevine girdi.
Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk olan Ece Seçkin, eşiyle 10 yıldır sevgili olduklarını söyledi.
Terlemez ile tanışma hikayelerini de anlatan Seçkin, şöyle konuştu: "Eşim Sinoplu. Eşim yolcu olarak uçuyordu. O da yolcuydu ben de yolcuydum. Benim onun memleketinde konserim vardı.
O da seneler sonra ailesini ve arkadaşlarını ziyarete gidiyormuş. O uçakta karşılaştık. Değişik acayip bir hikayedir"
Kariyeri hakkında da konuşan ünlü şarkıcı, müzik sektörüne girdiği için hiç pişman olmadığını dile getirdi.
Seçkin, şöyle konuştu: "Lanet olsun dediğim günler oldu. Beni Ozan Doğulu meşhur etti. Bazen çıldırdığım oluyor. Tur hayatı zor bir hayat"