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Ece Seçkin “Değişik acayip bir hikaye” deyip eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını anlattı!

Müzik dünyasının popüler isimlerinden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile dünyaevine girdi. 2015 yılından beri aşk yaşayan ünlü çiftten Seçkin, konuk olduğu bir YouTube programında eşiyle nasıl tanıştığını anlattı. "Değişik acayip bir hikaye" diyen Seçkin, samimi açıklamalarda bulundu. İşte Ece Seçkin'in o açıklamalar...

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 08:51 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 08:51
Ece Seçkin Değişik acayip bir hikaye deyip eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını anlattı!

33 yaşındaki ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2015 yılından beri aşk yaşadığı Çağrı Terlemez ile 2021'de dünyaevine girdi.

Ece Seçkin Değişik acayip bir hikaye deyip eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını anlattı!

Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk olan Ece Seçkin, eşiyle 10 yıldır sevgili olduklarını söyledi.

Ece Seçkin Değişik acayip bir hikaye deyip eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını anlattı!

Terlemez ile tanışma hikayelerini de anlatan Seçkin, şöyle konuştu: "Eşim Sinoplu. Eşim yolcu olarak uçuyordu. O da yolcuydu ben de yolcuydum. Benim onun memleketinde konserim vardı.

Ece Seçkin Değişik acayip bir hikaye deyip eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını anlattı!

O da seneler sonra ailesini ve arkadaşlarını ziyarete gidiyormuş. O uçakta karşılaştık. Değişik acayip bir hikayedir"

Ece Seçkin Değişik acayip bir hikaye deyip eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını anlattı!

Kariyeri hakkında da konuşan ünlü şarkıcı, müzik sektörüne girdiği için hiç pişman olmadığını dile getirdi.

Ece Seçkin Değişik acayip bir hikaye deyip eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını anlattı!

Seçkin, şöyle konuştu: "Lanet olsun dediğim günler oldu. Beni Ozan Doğulu meşhur etti. Bazen çıldırdığım oluyor. Tur hayatı zor bir hayat"

Ece Seçkin Değişik acayip bir hikaye deyip eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını anlattı!

Ece Seçkin

Ece Seçkin Değişik acayip bir hikaye deyip eşi Çağrı Terlemez ile nasıl tanıştığını anlattı!

Ece Seçkin