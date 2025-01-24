Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! “Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın” Hülya Avşar’a işaret edip...

Artık bu camiada değilim, hiç umurumda değil. 17 sene yaşadım. Travmalarım oldu. Altı ay boyunca evden çıkmadım. Altı ay işe gitmeyip, kendi paramı kuruşuma kadar yedip ve eve kapandım"

"HÜLYA AVŞAR DEMİŞTİ" Baçeoğlu, Hülya Avşar'ın sözlerine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kimseyle kavga edemem. Hülya Avşar söylemişti, 'Bu camiadan dost olmaz' diye... Şimdi daha kötü..."

Hayatında kimsenin olmadığını belirten Baçeoğlu, "Evlenmedim, çocuk da yok. Annem, 'Senelerdir gelinlik giydin bir kere gerçekten giymedin' diyor. Gönlüme göre, beni, hayvanı ve doğayı seven biri olsun" dedi.