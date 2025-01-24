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Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! “Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın” Hülya Avşar’a işaret edip...

Mankenlik kariyerine 2001 senesinde başlayan ve o yıllara damga vuran Aysu Baçeoğlu, uzun bir süre önce ekranlardan uzaklaştı. Bir süre şarkıcılık da yapan ancak şimdilere sakin ve mütevazı bir sürdüren Baçeoğlu, önceki gün alışveriş yaparken basın mensuplarına yakalandı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü isim, dikkat çeken ifadeler kullandı. Sektörle ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulunan eski manken, "Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın" diyerek zamanında engellendiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:56 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:56
Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Mankenlik kariyerine 2001 senesinde başlayan ve o dönem podyumların tozunu attıran Aysu Baçeoğlu, uzun bir süre önce ekranlardan uzaklaştı.

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Şimdilerde sakin ve mütevazı bir hayat sürerken sürdüren Baçeoğlu, önceki gün alışveriş yaparken basın mensuplarına yakalandı.

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü isim, dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye ve yurt dışında birçok defileye çıkan ünlü isim, sektöre zehir zemberek sözler söyledi.

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Artık mankenlik yapmayan Aysu Baçeoğlu şu ifadeleri kullandı: "Kaç senedir mankenlik yapmıyorum. Bizim dönemimiz de 20-25 model vardı. Ondan sonra kalmadı. Bizden sonra, bütün mankenler oyuncu oldu.

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Biraz daha sakin kalmayı ve kaosun içinde olmayı tercih etmedim. 17 sene modellik yaptım. Oyunculuk deneyimim oldu ama kimsenin kapısını çalmam.

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Bizimkisi manipüleye açık bir meslek. Bir ara şarkı söyledim ama yeni şarkı yapmayı düşünmüyorum. Zekeriyaköy'de yaşıyorum, at biniyorum, yüzüyorum ve pilates yapıyorum"

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

"EN GÜZEL ANDA YAŞADIM"

Snob'ta yer alan habere göre; Baçeoğlu, "Neden şimdi modellerin eski popülerliği yok?" sorusuna "Defile kalmadı. Büyük firmalar defile düzenlemiyor. Bazı ajanslar yurt dışından uygun bütçeli modeller getirdi. Ben son mohikan oldum. En güzel anda yaşadım. O yüzden çok mutluyum" şeklinde karşılık verdi.

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Sektör hakkından zehir zemberek açıklamalarda bulunan Baçeoğlu, "Zamanında engellendiğiniz oldu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Oldu. İsim vermem, mahkemelik olmuştum.

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

'O çıkarsa ben çıkmam' demişti. Sen kimsin? Çık sen kimsin, tek başına yürü o zaman. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın.

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

En büyük günah, birinin ekmeğiyle oynamak. Bu bir pastaysa, herkese dilim var. Birinin kafasını ezerek başkasını yüceltmesinler.

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Artık bu camiada değilim, hiç umurumda değil. 17 sene yaşadım. Travmalarım oldu. Altı ay boyunca evden çıkmadım. Altı ay işe gitmeyip, kendi paramı kuruşuma kadar yedip ve eve kapandım"

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

"HÜLYA AVŞAR DEMİŞTİ"

Baçeoğlu, Hülya Avşar'ın sözlerine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kimseyle kavga edemem. Hülya Avşar söylemişti, 'Bu camiadan dost olmaz' diye... Şimdi daha kötü..."

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Hayatında kimsenin olmadığını belirten Baçeoğlu, "Evlenmedim, çocuk da yok. Annem, 'Senelerdir gelinlik giydin bir kere gerçekten giymedin' diyor. Gönlüme göre, beni, hayvanı ve doğayı seven biri olsun" dedi.

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Baçeoğlu, "Parası önemli mi?" sorusuna "Bir adam da bu saatten sonra olacaksa parası da olması gerekiyor" yanıtını verdi.

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Aysu Baçeoğlu

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Aysu Baçeoğlu

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Aysu Baçeoğlu

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Aysu Baçeoğlu

Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın Hülya Avşar’a işaret edip...

Aysu Baçeoğlu