Eski manken Aysu Baçeoğlu sektöre verdi veriştirdi! “Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın” Hülya Avşar’a işaret edip...

Mankenlik kariyerine 2001 senesinde başlayan ve o dönem podyumların tozunu attıran Aysu Baçeoğlu, uzun bir süre önce ekranlardan uzaklaştı.
Şimdilerde sakin ve mütevazı bir hayat sürerken sürdüren Baçeoğlu, önceki gün alışveriş yaparken basın mensuplarına yakalandı.
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü isim, dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye ve yurt dışında birçok defileye çıkan ünlü isim, sektöre zehir zemberek sözler söyledi.
Artık mankenlik yapmayan Aysu Baçeoğlu şu ifadeleri kullandı: "Kaç senedir mankenlik yapmıyorum. Bizim dönemimiz de 20-25 model vardı. Ondan sonra kalmadı. Bizden sonra, bütün mankenler oyuncu oldu.
Biraz daha sakin kalmayı ve kaosun içinde olmayı tercih etmedim. 17 sene modellik yaptım. Oyunculuk deneyimim oldu ama kimsenin kapısını çalmam.
Bizimkisi manipüleye açık bir meslek. Bir ara şarkı söyledim ama yeni şarkı yapmayı düşünmüyorum. Zekeriyaköy'de yaşıyorum, at biniyorum, yüzüyorum ve pilates yapıyorum"
"EN GÜZEL ANDA YAŞADIM"
Snob'ta yer alan habere göre; Baçeoğlu, "Neden şimdi modellerin eski popülerliği yok?" sorusuna "Defile kalmadı. Büyük firmalar defile düzenlemiyor. Bazı ajanslar yurt dışından uygun bütçeli modeller getirdi. Ben son mohikan oldum. En güzel anda yaşadım. O yüzden çok mutluyum" şeklinde karşılık verdi.
Sektör hakkından zehir zemberek açıklamalarda bulunan Baçeoğlu, "Zamanında engellendiğiniz oldu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Oldu. İsim vermem, mahkemelik olmuştum.
'O çıkarsa ben çıkmam' demişti. Sen kimsin? Çık sen kimsin, tek başına yürü o zaman. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın.
En büyük günah, birinin ekmeğiyle oynamak. Bu bir pastaysa, herkese dilim var. Birinin kafasını ezerek başkasını yüceltmesinler.
Artık bu camiada değilim, hiç umurumda değil. 17 sene yaşadım. Travmalarım oldu. Altı ay boyunca evden çıkmadım. Altı ay işe gitmeyip, kendi paramı kuruşuma kadar yedip ve eve kapandım"
"HÜLYA AVŞAR DEMİŞTİ"
Baçeoğlu, Hülya Avşar'ın sözlerine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kimseyle kavga edemem. Hülya Avşar söylemişti, 'Bu camiadan dost olmaz' diye... Şimdi daha kötü..."
Hayatında kimsenin olmadığını belirten Baçeoğlu, "Evlenmedim, çocuk da yok. Annem, 'Senelerdir gelinlik giydin bir kere gerçekten giymedin' diyor. Gönlüme göre, beni, hayvanı ve doğayı seven biri olsun" dedi.
Baçeoğlu, "Parası önemli mi?" sorusuna "Bir adam da bu saatten sonra olacaksa parası da olması gerekiyor" yanıtını verdi.