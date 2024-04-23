Survivor All Star 2024 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Haftalık ücretleri dudak uçuklattı! Ogeday Girişken, Damla Can, Yunus Emre...

Survivor All Star 2024 'te şampiyonluk için kıran kırana mücadele durmaksızın devam ediyor. Yarışmacıların Survivor'daki aldıkları ücret merak konusu olurken birkaç hafta önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti. Bu açıklama sonrası Survivor yarışmacılarının aldığı ücret araştırılmaya başlandı. İşte Ogeday Girişken, Damla Can, Yunus Emre, Aleyna Kalaycıoğlu, Nagihan Karadere başta olmak üzere elenen yarışmacılar dahil aldıkları ücretler...