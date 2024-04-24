Akrabası Akasya Durağı dizisinden çıktı! Müslüm Gürses'in hiç bilinmeyen akrabası Akasya Durağı'ndaki Seyit'in...

Müslüm Gürses'in daha önce seslendirip hiçbir yerde paylaşmadığı şarkılardan oluşan 'Tozlu Raflar' albümü dinleyiciyle buluştu. Çok Sevdim (Söyleyemedim), Sevda Kurbanı, Altın İken Tunç Oldum ,Çöpçatan, Ah Bu Dünya, Sarı Saçlarından Sen Suçlusun eserleriyle unutulmaz hisler yaşatan Müslüm Gürses hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Bir dönem ekranlarda yer alan Akasya Durağı dizisinde rol alan oyuncu Müslüm Gürses'in akrabası çıktı. İşte o isim...