Survivor Aleyna'nın dilinden düşürmediği kardeşi Cansu Kalaycıoğlu'na bakın! Hastalığı merak ediliyordu meğer Aleyna Kalaycıoğlu...

2021 yılını şampiyon olarak kapatmasa da Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'ın gerçek kazananlarından biri oldu... Katıldığı ilk Survivor sonrası bir magazin figürüne dönüşen Kalaycıoğlu müzik çalışmalarına başladı. Cengiz Ünder ve Sinan Akçıl'la yaşadığı aşklarla da çok konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, 2024 yılında bir kez daha Survivor parkurlarında mücadele veriyor. Katıldığı ilk sezonda olduğu gibi bu sezonda da kardeşi Cansu'yu dilinden düşürmeyince Cansu Kalaycıoğlu ve hastalığı merak konusu oldu. İşte haberin ayrıntıları.