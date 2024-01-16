Survivor Aleyna'nın dilinden düşürmediği kardeşi Cansu Kalaycıoğlu'na bakın! Hastalığı merak ediliyordu meğer Aleyna Kalaycıoğlu...

2021 yılını şampiyon olarak kapatmasa da Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'ın gerçek kazananlarından biri oldu... Katıldığı ilk Survivor sonrası bir magazin figürüne dönüşen Kalaycıoğlu müzik çalışmalarına başladı. Cengiz Ünder ve Sinan Akçıl'la yaşadığı aşklarla da çok konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, 2024 yılında bir kez daha Survivor parkurlarında mücadele veriyor. Katıldığı ilk sezonda olduğu gibi bu sezonda da kardeşi Cansu'yu dilinden düşürmeyince Cansu Kalaycıoğlu ve hastalığı merak konusu oldu. İşte haberin ayrıntıları.
Survivor 2021'de dörtlü final koltuğuna oturan isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu bir kez daha Survivor'da.
Survivor 2024 All-Star kadrosuna dahil olan Aleyna Kalaycıoğlu hem parkurlardaki başarısı hem de adadaki polemiklerle adından söz ettiriyor.
Survivor öncesinde Yiğit Poyraz'la bir dönem flört ettiği iddia edilen Kalaycıoğlu, Survivor 2021 sonrası Cengiz Ünder ve Sinan Akçıl ile yaşadığı aşklarla çok konuşulmuştu.