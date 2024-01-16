Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Müfit’i Serhat Nalbantoğlu’nun oğlu bakın kim! “Baba-oğul ilk kez karşılıklı oynuyoruz” Meğer aynı dizide...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Müfit karakterini canlandıran Serhat Nalbantoğlu, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edildi. 64 yaşındaki Nalbantoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı. Nalbanoğlu'nun "Baba-oğul ilk kez karşılıklı oynuyoruz" notunu düştüğü paylaşımı dikkat çekti.