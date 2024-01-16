Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Müfit’i Serhat Nalbantoğlu’nun oğlu bakın kim! “Baba-oğul ilk kez karşılıklı oynuyoruz” Meğer aynı dizide...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Müfit karakterini canlandıran Serhat Nalbantoğlu, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edildi. 64 yaşındaki Nalbantoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı. Nalbanoğlu'nun "Baba-oğul ilk kez karşılıklı oynuyoruz" notunu düştüğü paylaşımı dikkat çekti.
ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'da Müfit karakterini canlandıran Serhat Nalbantoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SERHAT NALBANTOĞLU KİMDİR?
Tiyatro eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlayan Serhat Nalbantoğlu, daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevine başladı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldıktan sonra 1987 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun kurulması ile Trabzon'a tayin edildi.
2 yıl sonra 1989'da müdür olarak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun başına getirildi. Müdürlük görevini 1991 yılına kadar sürdürdü. Trabzon'daki görevini tamamladıktan sonra, tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Nalbantoğlu, başarılı bir biçimde sürdürdüğü aktörlük hayatına ek olarak, başta Ankara Devlet Tiyatrosu olmak üzere birçok bölgede yönetmenlik çalışmaları yaptı.