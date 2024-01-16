Sakla Beni’nin Füsun’u Sevinç Erbulak’ın annesi bakın hangi oyuncu çıktı! "Nasıl fark etmedik" Meğer anne-kız aynı dizideymiş...

Kuzenlerim, Süper Baba, Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan ve son olarak Sakla Beni ile kamera karşısına geçen Sevinç Erbulak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Tiyatro ve sinema oyuncusu Altan Erbulak'ın kızı, Dağhan Külegeç'in ise teyzesi olan Sevinç Erbulak'ın özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Erbulak'ın kendisi gibi oyuncu olan annesiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Sevinç Erbulak hangi ünlü ismin annesiymiş...