Survivor Aleyna hakkında şok iddialar milyonlara yalan mı söyledi? Kardeşi Cansu'yla herkesi ağlatan Aleyna Kalaycıoğlu...

Survivor 2021'in başından bu yana en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Aleyna Kalaycıoğlu. 1998 doğumlu yarışmacı başarılı performansı ve güzel sesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlüler takımından Batuhan Karacakaya'yla yakınlaştığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nın adı aynı zamanda Emin Günenç ve Yiğit Poyraz'la da anılmıştı. Son olarak kardeşi Cansu'yla buluşmasında herkesi ağlatan başarılı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında sosyal medyada öyle bir iddia ortaya atıldı ki duyanlar şaştı kaldı.

15.05.2021 12:51 - Son Güncelleme: 15.05.2021 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





