Survivor Aleyna hakkında şok iddialar milyonlara yalan mı söyledi? Kardeşi Cansu'yla herkesi ağlatan Aleyna Kalaycıoğlu...
Survivor 2021'in başından bu yana en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Aleyna Kalaycıoğlu. 1998 doğumlu yarışmacı başarılı performansı ve güzel sesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlüler takımından Batuhan Karacakaya'yla yakınlaştığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nın adı aynı zamanda Emin Günenç ve Yiğit Poyraz'la da anılmıştı. Son olarak kardeşi Cansu'yla buluşmasında herkesi ağlatan başarılı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında sosyal medyada öyle bir iddia ortaya atıldı ki duyanlar şaştı kaldı.
14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu. Son olarak takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerilimlerle gündemden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı son dönemde sık sık Batuhan Karacakaya'yla anılıyor.