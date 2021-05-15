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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun Göründüğü gibi değilmiş! Şaşırtan gerçek meğer Demet Özdemir'le...

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyicinin favorisi haline geldi. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin yaşları.

15.05.2021 11:51 - Son Güncelleme: 15.05.2021 11:51
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun Göründüğü gibi değilmiş! Şaşırtan gerçek meğer Demet Özdemir'le...

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat verecek olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri. Son olarak Kırmızı Oda'da yer alan genç oyuncu şimdi ise Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosunda yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun Göründüğü gibi değilmiş! Şaşırtan gerçek meğer Demet Özdemir'le...

Şimdilerde Kardeşlerim'de bir lise öğrencisini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun bir dönemin çocuk oyuncularından. Demet Özdemir'le birlikte 'Sana Bir Sır Vereceğim' adlı dizide rol aldı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun Göründüğü gibi değilmiş! Şaşırtan gerçek meğer Demet Özdemir'le...

Genç oyuncunun yaşını duyanlarsa şaştı kaldı. İşte başta Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin yaşları.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun Göründüğü gibi değilmiş! Şaşırtan gerçek meğer Demet Özdemir'le...

YONCA EVCİMİK

16 Eylül 1963 (56 yaşında)

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun Göründüğü gibi değilmiş! Şaşırtan gerçek meğer Demet Özdemir'le...

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988