Survivor Adem Kılıçcı’dan Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde tuttu tuttu sonunda patladı! İlk kez açıkladı: “O cümlesi zoruma gitti!”

"SAHADA KAZANDIĞIMIZI MASADA KAYBETTİK"

Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen Nagihan Karadere de sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "Bu maceramda benimle gerek mutluluklarımı ve sevinçlerimi gerek gözyaşlarımı, dertlerimi ve üzüntümü paylaştığınız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Ayrıca bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu 1 sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız ve sağlığımızı kaybettiğimizde de yanımıza kâr kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS'te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik. Olsun be canımız sağ olsun… Daha önce de söylediğim bir sözümü buraya bırakıyorum. Ben kaybederken bile hep kazanan biriyimdir!"