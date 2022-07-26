Survivor Adem Kılıçcı’dan Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde tuttu tuttu sonunda patladı! İlk kez açıkladı: “O cümlesi zoruma gitti!”
Survivor All Star 2022 yarışması geçen haftalarda sona erdi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan nefes kesen mücadelede Adem Kılıççı ile Nisa Bölükbaşı finale kalmayı başardı. Acun Ilıcalı da SMS oylaması sonucunda kazananın Nisa olduğunu açıkladı. Açıklanan sonuç bazı izleyiciler ve eski yarışmacılar tarafından tartışma konusu oldu. Batuhan Karacakaya'dan Nagihan Karadere'ye birçok yarışmacının yorumda bulunduğu sonucun ardından finale kalmaya başaran Adem Kılıçcı, sosyal medyada Nisa'yı takipten çıkarak dikkat çekti. Adem'in bu hamlesinin ardından türlü senaryolar üretilirken milli boksör haftalar sonra suskunluğunu bozdu. Fenomen yarışmacının Nisa itirafı ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte Adem Kılıçcı'nın dikkat çeken o açıklamaları...
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2022'de şampiyonu geçen haftalarda belli oldu. TV8 ekranlarının fenomen yarışma programında yarı finalistler Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel oldu.
Büyük bir heyecana sahne olan yarı final oylaması sonucunda ise Ayşe ve Batuhan'ı saf dışı bırakan Adem ile Nisa final biletini kaptı. Acun Ilıcalı da SMS oylaması sonucunda kazananın Nisa olduğunu açıkladı.
"SAHADA KAZANDIĞIMIZI MASADA KAYBETTİK"
Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen Nagihan Karadere de sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "Bu maceramda benimle gerek mutluluklarımı ve sevinçlerimi gerek gözyaşlarımı, dertlerimi ve üzüntümü paylaştığınız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Ayrıca bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu 1 sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız ve sağlığımızı kaybettiğimizde de yanımıza kâr kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS'te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik. Olsun be canımız sağ olsun… Daha önce de söylediğim bir sözümü buraya bırakıyorum. Ben kaybederken bile hep kazanan biriyimdir!"