Survivor 2022 yarışmacıları kaç para alıyor ifşalandı ücretler ağızları açık bıraktı! Haftalık bölüm başı dünyanın parası
TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor'da heyecan ve rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacıların hayatta kalarak, şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor'ın 2022 sezonunda, daha önceki sezonlara damgasını vurmuş yarışmacılar yarışıyor. Survivor 2022 All-Star macerasına devam ederken, zamanla pek çok detay da ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de, belki de en çok merak edilen konu olan yarışmacıların para alıp almadığı. Geçtiğimiz günlerde Survivor 2022 yarışmacılarının kazandıkları iddia edilen bir takım ücretler sosyal medyada iddia olarak yayıldı. Peki Survivor 2022 yarışmacıları ne kadar kazanıyor dersiniz? Duyacağınız rakamlar biraz can sıkabilir.
08.03.2022 14:40 - Son Güncelleme: 08.03.2022 14:41
Attıkları her adımla sosyal medyada ses getiren Survivor yarışmacıları hakkında en çok merak edilen konulardan biri de para kazanıp kazanmadıkları, kazanıyorlarsa ne kadar kazandıkları. Önceki gün ortaya atılan bir iddia ağızları açık bırakan cinsten.
Acun Ilıcalı tarafından Türkiye'deki yapım hakları satın alındıktan sonra TV8'de yayınlanmaya başlanan Survivor 2022 yılı itibariyle All Star sezonu ile ekranlara geliyor.
SURVIVOR YARIŞMACILARI PARA ALIYOR MU?
Survivor'da yarışmacılara haftalık ödeme yapıldığı iddia edildi. Medyada yer alan haberlere göre maaşı belirleyen faktörler arasında yarışmadaki reyting oranı, yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması geliyor.