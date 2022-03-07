Acun, Survivor Yasin Obuz'un "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözleriyle çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü: "Kralı gelse..."
Acun, Survivor Yasin Obuz'un "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözleriyle çılgına döndü! Acun açtı ağzını yumdu gözünü, Survivor'da ortalık karıştı! 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak ekranların tanınan yüzü oldu. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Survivor 2022 All-Star'da yer alıyor. Son olarak sürgün adasına gönderilen Yasin Obuz, Survivor 2022 All Star'da daha önce Hikmet ile kavga etmişti.Kampta Hikmet ile tartışan Yasin'in "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözleri Ilıcalı'yı çileden çıkarttı. Ada konseyinde Yasin'e sert uyarılar yapan Acun Ilıcalı, "Kralı gelse umurumda değil." dedi, bakın neler söyledi.
"KRALI GELSE UMURUMDA DEĞİL"
Acun, Survivor Yasin Obuz'un "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözleriyle çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü, Acun bakın neler söyledi...
Survivor All Star'da Yasin Obuz iki hafta Hikmet Tuğsuz ile kavga etmişti. Ada konseyinde Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin küfürlü etmiş ve fiziki temasta bulunmuştu. Acun Ilıcalı ise Yasin'e 5 ödülden yararlanmama cezası vermişti.
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Acun'un "Bir daha bunun çok daha azısını bile yaparsan diskalifiye olacaksın" dediği Yasin yine olay oldu. Hikmet ile kavga eden Yasin'in kampta "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" demesi ise Ilıcalı'yı kızdırdı.
"SENİ BURADAN GÖNDERİRİZ"
Survivor ada konseyinde konuşan Ilıcalı "Ben prodüksiyonu temsil ediyorum. Özel hayatta ise kimseye ters konuşmadım. Bazı yarışmacılarla dışarıda da samimiydim. Ancak Yasin sen kendine düşmanlar yaratan, problem odaklı, ileri geri konuşan, ağzından çıkanı kulağı duymayan enteresan bir tipsin. 'Bana kimse racon kesemez, Acun Ilıcalı da gelse kesemez' diyorsun."
"O racon kesmeden ne kastediyorsun bilmiyorum. Ama buranın başı benim. Kurallara uymazsan seni buradan yollarım. Benim adımı konuya karıştıramazsın. İhraç edilmene ramak kalmış ama hala cüretle aynı adamla tartışabiliyorsun. Ekip adına konuşuyorum, ihraç sebebi yok ama bu senin bu hareketlerini çekeceğimiz anlamına gelmiyor. Eğer kurallara uymazsan kralı gelse, seni buradan göndeririz" ifadelerini kullandı.