Acun, Survivor Yasin Obuz'un "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözleriyle çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü: "Kralı gelse..."

"O racon kesmeden ne kastediyorsun bilmiyorum. Ama buranın başı benim. Kurallara uymazsan seni buradan yollarım. Benim adımı konuya karıştıramazsın. İhraç edilmene ramak kalmış ama hala cüretle aynı adamla tartışabiliyorsun. Ekip adına konuşuyorum, ihraç sebebi yok ama bu senin bu hareketlerini çekeceğimiz anlamına gelmiyor. Eğer kurallara uymazsan kralı gelse, seni buradan göndeririz" ifadelerini kullandı.