Vav TV İzle
Haberler Magazin Ezgi Mola sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si: "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm"

Ezgi Mola sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si: "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm"

Ezgi Mola imaj değiştirdi, sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm, şakayı sevmem" notuyla paylaştığı yeni halleriyle gündeme bomba gibi düştü. 38 yaşındaki Ezgi Mola'nın son hali, 25 yıl önceki kısacık saçlı haline benzetildi.

07.03.2022 09:09 - Son Güncelleme: 07.03.2022 09:14
Ezgi Mola sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si: Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm

İMAJ DEĞİŞTİREN EZGİ 25 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ

Ezgi Mola imaj değiştirdi sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm, şaka sevmem" notuyla son halini paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezgi Mola sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si: Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm

Sosyal medyayı aktif kullanan ve verdiği kilolarla dikkat çeken Ezgi Mola'nın son hali gündeme bomba gibi düştü. Ezgi Mola saçlarını kısacık kestirdi ve bu halini paylaşıp "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi.

Ezgi Mola sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si: Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm

EZGİ MOLA ESKİ HALİ AKLA GELDİ

Güzel oyuncu yeni imajını yıllar önceki halini paylaşarak ti'ye alan arkadaşının paylaşımını paylaştı.

Ezgi Mola sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si: Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm

Ezgi Mola eski halinde de bir dönem saçlarını kısa kullanmış. Mola'nın yeni imajı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından ise beğenilmedi.

Ezgi Mola sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si: Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm

İşte başta Ezgi Mola'nın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

SON DAKİKA