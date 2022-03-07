Ezgi Mola sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si: "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm"
Ezgi Mola imaj değiştirdi, sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm, şakayı sevmem" notuyla paylaştığı yeni halleriyle gündeme bomba gibi düştü. 38 yaşındaki Ezgi Mola'nın son hali, 25 yıl önceki kısacık saçlı haline benzetildi.
İMAJ DEĞİŞTİREN EZGİ 25 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ
Ezgi Mola imaj değiştirdi sosyal medyayı ikiye böldü! 25 yıl önceki haline dönen Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm, şaka sevmem" notuyla son halini paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve verdiği kilolarla dikkat çeken Ezgi Mola'nın son hali gündeme bomba gibi düştü. Ezgi Mola saçlarını kısacık kestirdi ve bu halini paylaşıp "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi.
EZGİ MOLA ESKİ HALİ AKLA GELDİ
Güzel oyuncu yeni imajını yıllar önceki halini paylaşarak ti'ye alan arkadaşının paylaşımını paylaştı.
Ezgi Mola eski halinde de bir dönem saçlarını kısa kullanmış. Mola'nın yeni imajı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından ise beğenilmedi.