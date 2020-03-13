Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven'in bu hali olay! Estetikli mi estetiksiz mi?
Survivor 2020'nin en renkli isimlerinden biri Cemal Can Canseven. Survivor 2020'nin 24 yaşındaki genç yarışmacısı Cemal Can Canseven, sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiriyor. Hal böyle olunca Cemal Can Canseven'in özel hayatına dair pek çok şey ortaya çıkıyor. Onlardan biri de Cemal Can Canseven'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafı. Görünce çok şaşıracaksınız.
13.03.2020 17:51
- Son Güncelleme: 13.03.2020 17:51
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