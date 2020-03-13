Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızını görenler şoke oldu! Melisa Ural annesinin aynısı...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Instagram fotoğraflarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok ünlü ismin çocuklarının aksine göz önünde fazla bulunmayan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Sibel Can 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan "Günah Bize"yi çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi.