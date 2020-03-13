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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu makyajsız hali ile fena yakalandı! Kemaraları görünce...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu ile dünyaevine giren ancak 2005 yılında biten evlilikten dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu şimdi 22 yaşında... Annesi gibi attığı her adım basın tarafından takip edilen Zehra Çilingroğlu, makyajsız haliyle objektiflere yakalanınca şoke oldu. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Zehra Çilingiroğlu, bir arkadaşına hediye bakmaya geldiğini ve çok acelesi olduğunu belirtti. Daha önce estetik yaptırdı iddiasıyla gündeme gelen Zehra,doğal hali ile aslında bu iddialara da yanıt vermiş oldu. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun makyajsız hali...

13.03.2020 17:25 - Son Güncelleme: 13.03.2020 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





