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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu makyajsız hali ile fena yakalandı! Kemaraları görünce...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu ile dünyaevine giren ancak 2005 yılında biten evlilikten dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu şimdi 22 yaşında... Annesi gibi attığı her adım basın tarafından takip edilen Zehra Çilingroğlu, makyajsız haliyle objektiflere yakalanınca şoke oldu. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Zehra Çilingiroğlu, bir arkadaşına hediye bakmaya geldiğini ve çok acelesi olduğunu belirtti. Daha önce estetik yaptırdı iddiasıyla gündeme gelen Zehra,doğal hali ile aslında bu iddialara da yanıt vermiş oldu. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun makyajsız hali...

13.03.2020 17:25 - Son Güncelleme: 13.03.2020 17:25
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu makyajsız hali ile fena yakalandı! Kemaraları görünce...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu makyajsız hali ile fena yakalandı. Attığı her adım takip edilen Zehra, geçtiğimiz haftalarda evlilik iddiasıyla gündeme gelmiş ancak annesi Hülya Avşar, kızının okuma çağında olduğunu belirterek böyle bir şey için erken olduğunu ifade etmişti.

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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu makyajsız hali ile fena yakalandı! Kemaraları görünce...

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile olan evlliğinden dünyaya gelen 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, mekyajsız hali ile Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Çilingiroğlu kameraları karşısında görünce, bir arkadaşına hediye bakmaya geldiğini ve çok acelesi olduğunu belirtti.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu makyajsız hali ile fena yakalandı! Kemaraları görünce...

Estetik iddialarıyla gündeme gelen Zehra Çilingiroğlu'nun doğal güzelliği ise dikkat çekti. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın makyajsız hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin en doğal halleri...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu makyajsız hali ile fena yakalandı! Kemaraları görünce...

NESLİHAN ATAGÜL

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu makyajsız hali ile fena yakalandı! Kemaraları görünce...
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