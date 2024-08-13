Süper Lig'in yeni yengesi Jessica Melena ilk röportajını TAKVİM'e verdi liste ortaya çıktı! İşte transferi biten futbolcuların eşleri

Son yıllarda Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ile Wanda Nara arasındaki çalkantılı aşk hayatı nedeniyle spor ve magazin gündeminden düşmeyen Süper Lig'in yengelerine yenileri eklendi. O isimlerden Beşiktaş'ın yeni transferi İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin eşi Jessica Immobile ilk kez TAKVİM'e konuşmuştu. Türkiye'de çok mutlu olduğunu ifade eden Immobile'nin ardından futbolcuların eşleri ortaya çıktı.
Süper Lig'de mücadele eden 19 takıma yeni transfer olan futbolcuların kariyerleri kadar eşleri ve sevgilileri de sosyal medyada merak konusu oldu.
BEŞİKTAŞ'IN YENGESİ İLK RÖPORTAJINI TAKVİM'E VERMİŞTİ
Beşiktaş Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek mutlu sona ulaştı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın yeni transferi İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin eşi Jessica Immobile takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e Türkiye'deki ilk röportajını verdi.
Yaşadıkları mutlukları dile getiren Immobile, "Türkiye çok güzel. Burada mutluyum. Ciro'nun golleri için konuşmakta zorlanıyorum. Şu an çok duygusalım" ifadelerini kullandı.