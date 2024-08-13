Süper Lig'in yeni yengesi Jessica Melena ilk röportajını TAKVİM'e verdi liste ortaya çıktı! İşte transferi biten futbolcuların eşleri

Son yıllarda Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ile Wanda Nara arasındaki çalkantılı aşk hayatı nedeniyle spor ve magazin gündeminden düşmeyen Süper Lig'in yengelerine yenileri eklendi. O isimlerden Beşiktaş'ın yeni transferi İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin eşi Jessica Immobile ilk kez TAKVİM'e konuşmuştu. Türkiye'de çok mutlu olduğunu ifade eden Immobile'nin ardından futbolcuların eşleri ortaya çıktı.