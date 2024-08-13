Hadise’den özel hayat itirafı! Ekibi harekete geçti! Okan Buruk yabancı yönetmen derken gerçek ortaya çıktı!

Sahne şovları, kostümleri, açıklamaları, şarkıları ve özel hayatıyla her dönem adından söz ettirmeyi başaran Hadise, son olarak aşk haberleriyle gündem oldu. 2022 yılında iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan ünlü şarkıcının adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Bu iddiaların hemen ardından ise Hadise'nin sevgilisinin, yabancı bir yönetmen olduğu ileri sürüldü. Kafa karıştıran ve magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların gerçekliği merak edilirken Hadise cephesinden hamle geldi. İşte detaylar...
Mayıs 2005'te çıkardığı "Stir Me Up" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Hadise; sahne şovları, kostümleri, açıklamaları, şarkıları ve özel hayatıyla her dönem gündem olmayı başardı.
Yaşadığı aşklarla magazin manşetlerini süsleyen şarkıcı, özellikle eski eşi Mehmet Dinçerler'le olan 5 aylık evliliğiyle de çok konuşuldu.
Attığı her adımla dikkat çeken ünlü şarkıcı, son olarak aşk iddialarıyla gündem oldu.