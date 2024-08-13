Hadise’den özel hayat itirafı! Ekibi harekete geçti! Okan Buruk yabancı yönetmen derken gerçek ortaya çıktı!

Sahne şovları, kostümleri, açıklamaları, şarkıları ve özel hayatıyla her dönem adından söz ettirmeyi başaran Hadise, son olarak aşk haberleriyle gündem oldu. 2022 yılında iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan ünlü şarkıcının adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Bu iddiaların hemen ardından ise Hadise'nin sevgilisinin, yabancı bir yönetmen olduğu ileri sürüldü. Kafa karıştıran ve magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların gerçekliği merak edilirken Hadise cephesinden hamle geldi. İşte detaylar...