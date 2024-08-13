Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur bakın nerede ortaya çıktı! Dizinin hayranları bile tanıyamadı

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leylası Çiğdem Batur son haliyle şaşırttı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Çiğdem Batur geçtiğimiz gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kurtlar Vadisi'nin hayranları bile Savcı Leyla'yı tanımakta zorlandı.
Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak ünlenen güzel oyuncu Çiğdem Batur'u görenler tanımakta zorlandı.
Uzun yıllar Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları daha sonra farklı projelerde yer alsa da "Vadi" ile anılmaya devam ediyor.
KURTLAR VADİSİ'NİN SAVCI LEYLA'SINI GÖRENLER TANIYAMADI
Bu isimlerden biri de oyuncu Çiğdem Batur. Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi.