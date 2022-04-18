Su Burcu Yazgı ve Onur Seyit Yaran gerçek hayatta... Kardeşlerim'in en masum çifti Asiye ve Doruk arasındaki o detayı duyanlar bir yaşına daha girdi!

Dizide lisede okuyan Asiye ve Doruk karakterlerini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gerçek hayatta ki pek de büyük değiller. Ancak özellikle dizi sektörünün şimdilerde en çok aranan yüzü haline gelen duru güzelliği ile dikkat çeken Su Burcu Yazgı Coşkun'un gerçek yaşı çok şaşırttı.