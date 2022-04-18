Su Burcu Yazgı ve Onur Seyit Yaran gerçek hayatta... Kardeşlerim'in en masum çifti Asiye ve Doruk arasındaki o detayı duyanlar bir yaşına daha girdi!
Onlar Kardeşlerim'in en masum çifti! NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki dizi Kardeşlerim yayınlandığı her hafta reyting rekoru kırıyor. Yeni ve genç oyuncuların yer aldığı dizi kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran'ın hayranları sosyal medyada devleşti. İki oyuncunun oynadığı karakterlerin uyumu herkes tarafından çok sevildi. Peki Coşkun ve Yaran'ın gerçek hayattaki yaşını biliyor muydunuz?
Kardeşlerim dizisinin iki başarılı oyuncusu arasındaki detay herkesi şoke etti. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim her hafta Cumartesi günleri ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak gibi genç oyuncuların paylaştığı fenomen dizi yeni bölümleri yayınlanır yayınlanmaz milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Dizide sevgili rolündeki Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran'ın gerçek hayatta aralarındaki yaş farkını duyanlar şaşkına uğradı. Gelin iki genç oyuncu arasındaki yaş farkına hep birlikte bakalım...
Dizide lisede okuyan Asiye ve Doruk karakterlerini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gerçek hayatta ki pek de büyük değiller. Ancak özellikle dizi sektörünün şimdilerde en çok aranan yüzü haline gelen duru güzelliği ile dikkat çeken Su Burcu Yazgı Coşkun'un gerçek yaşı çok şaşırttı.
Geçtiğimiz yıl başlayan ve 48 bölüm çekilen Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun henüz 18 yaşında. 2004 doğumlu başarılı oyuncu çok genç yaşında sektöre adım attı.
OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Kırmızı Oda :(Güler, Televizyon Dizisi 2020)
Kuzgun : (Naz, Televizyon Dizisi 2019)
Bizi Hatırla : (İrem, Sinema Filmi 2018)
Kara Yazı : (Songül Uluçınar, Televizyon Dizisi 2017)
Kadın : (Bahar'ın küçüklüğü, Televizyon Dizisi 2017)
Bizim Hikaye : (Ceylan, Televizyon Dizisi 2017)
Aşk Yeniden : (Elif Su, Televizyon Dizisi 2015)