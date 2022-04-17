Serdar Ortaç'ın profil resmindeki Demet Akalın sosyal medyada fena ti'ye alındı: "Bugüne kadar kimse beni profil fotoğrafı yapmamıştı"

Serdar'ın profil fotoğrafına eklediği Demet fotoğrafı sonrası sosyal medyada; "Bugüne kadar kimse beni profil fotoğrafı yapmamıştı" , "Gözünü seveyim kral şu profil resmini değiştir ya" , "Şaşırdım, Serdar Ortaç yazıp Demet Akalın fotosu... Dedim Demet şaşırmış" yorumları yaptı.