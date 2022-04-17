Serdar Ortaç'ın profil resmindeki Demet Akalın sosyal medyada fena ti'ye alındı: "Bugüne kadar kimse beni profil fotoğrafı yapmamıştı"
Serdar Ortaç'ın profil resmindeki Demet Akalın sosyal medyada fena ti'ye alındı. Şarkıları ile yaz aylarına damga vuran iki ünlü isim; Demet Akalın ile Serdar Ortaç... Birlikte yine çok konuşulacak bir yaza imza atacak olan Demet ile Serdar ikilisi sosyal medya gündeminde. "Yaz şarkısı çıkıyor" notuyla Demet Akalın'ı paylaşan ve "Çok iyi bir insansın. Çok güzel bir kadınsın, şarkımı okuduğun için gurur duyuyorum" diyen Serdar Ortaç'ın Instagram profiline Demet'in fotoğrafını koyduğunu görenler; "Bugüne kadar kimse beni profil fotoğrafı yapmamıştı" , "Gözünü seveyim kral şu profil resmini değiştir ya" , "Şaşırdım, Serdar Ortaç yazıp Demet Akalın fotosu... Dedim Demet şaşırmış" yorumları yaptı.
17.04.2022 14:27 - Son Güncelleme: 17.04.2022 14:35
"KİMSE BENİ PROFİL FOTOĞRAFI YAPMAMIŞTI"
Serdar Ortaç'ın profil resmindeki Demet Akalın sosyal medyada fena ti'ye alındı...
Serdar Ortaç'ın profil resmindeki Demet Akalın sosyal medyada fena ti'ye alındı. Şarkıları ile yaz aylarına damga vuran iki ünlü isim; Demet Akalın ile Serdar Ortaç...