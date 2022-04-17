Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi'den olay gönderme: "Saygısızlık ve sadakatsizlik..."
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi'den gelen paylaşım sosyal medyada, "Şeyma'ya gönderme" olarak yorumlandı. Son dönemde peş peşe yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken eski sevgililer yine gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma, şimdilerde kızı Melisa ile Miami'de... Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Son olarak Meedo yazılı dövmesini kapattıran Subaşı, Mohammed Alsaloussi'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın ardından yaptığı paylaşımla, "Meedo'yu özledi" dedirtmişti. İkiliden dikkat çeken paylaşımlar devam etti ve o cümleler "Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ayrılık nedeni ihanet mi?" sorusunu da beraberinde getirdi.
17.04.2022 12:48 - Son Güncelleme: 17.04.2022 13:01