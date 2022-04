Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi'den olay gönderme: "Saygısızlık ve sadakatsizlik..."

'SAYGISIZLIK VE SADAKATSİZLİK...'

Ardından paylaştığı, "disagreements are fine. disrespect is not. distance is fine. disloyalty is not" cümleleri ile dikkat çeken Meedo, "Anlaşmazlıklar iyidir, saygısızlık değildi. Mesafe iyidir, sadakatsizlik değil" dedi.