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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi'den olay gönderme: "Saygısızlık ve sadakatsizlik..."

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi'den olay gönderme: "Saygısızlık ve sadakatsizlik..."

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi'den gelen paylaşım sosyal medyada, "Şeyma'ya gönderme" olarak yorumlandı. Son dönemde peş peşe yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken eski sevgililer yine gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen ve arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma, şimdilerde kızı Melisa ile Miami'de... Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Son olarak Meedo yazılı dövmesini kapattıran Subaşı, Mohammed Alsaloussi'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın ardından yaptığı paylaşımla, "Meedo'yu özledi" dedirtmişti. İkiliden dikkat çeken paylaşımlar devam etti ve o cümleler "Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ayrılık nedeni ihanet mi?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Mesrure Merve Arslan
takvim.com.tr
17.04.2022 12:48 - Son Güncelleme: 17.04.2022 13:01
Şeyma Subaşı ile Meedo’nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi’den olay gönderme: Saygısızlık ve sadakatsizlik...

ŞEYMA SUBAŞI İLE MEEDO'NUN AYRILIK NEDENİ İHANET Mİ?

Mohammed Alsaloussi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafalarda soru işareti bıraktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı ile Meedo’nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi’den olay gönderme: Saygısızlık ve sadakatsizlik...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koydu.

Şeyma Subaşı ile Meedo’nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi’den olay gönderme: Saygısızlık ve sadakatsizlik...

Çalkantılı aşklarıyla sık sık gündem olan ikiliden Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık üzerine ise Şeyma Subaşı'na hediye ettiği Bentley marka otomobili geri istediği iddia edildi.

Şeyma Subaşı ile Meedo’nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi’den olay gönderme: Saygısızlık ve sadakatsizlik...

Arka arkaya yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ikili bu kez de 'sadakatsizlik' sözleri ile gündemde. Yeni paylaşımlarda bulunan Meedo, Şeyma'nın Miami'de olduğunu bildiğinden midir bilinmez yaptığı paylaşıma, "Miami değil" notu düştü.

Şeyma Subaşı ile Meedo’nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi’den olay gönderme: Saygısızlık ve sadakatsizlik...

'SAYGISIZLIK VE SADAKATSİZLİK...'

Ardından paylaştığı, "disagreements are fine. disrespect is not. distance is fine. disloyalty is not" cümleleri ile dikkat çeken Meedo, "Anlaşmazlıklar iyidir, saygısızlık değildi. Mesafe iyidir, sadakatsizlik değil" dedi.

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