Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ayrılık nedeni ihanet mi? Mohammed Alsaloussi'den olay gönderme: "Saygısızlık ve sadakatsizlik..."

Arka arkaya yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ikili bu kez de 'sadakatsizlik' sözleri ile gündemde. Yeni paylaşımlarda bulunan Meedo, Şeyma'nın Miami'de olduğunu bildiğinden midir bilinmez yaptığı paylaşıma, "Miami değil" notu düştü.