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Soyunup taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan elbisesini kaldırdı külodunu gösterdi "Allah sana şifa versin" Skandalları bitmiyor

Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde çıplak fotoğraflarından 1 milyon TL'ye yakın para kazandığını duyuran Bahar Candan yine yaptı yapacağını. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 09:44 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 10:00
Soyunup taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan elbisesini kaldırdı külodunu gösterdi Allah sana şifa versin Skandalları bitmiyor 1

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sosyal medyaya sızan Bahar Candan yine skandal bir paylaşımla gündemde.

Soyunup taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan elbisesini kaldırdı külodunu gösterdi Allah sana şifa versin Skandalları bitmiyor 2

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.

BAHAR CANDAN'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM | VİDEO

Soyunup taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan elbisesini kaldırdı külodunu gösterdi Allah sana şifa versin Skandalları bitmiyor 3

Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

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