Soyunup taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan elbisesini kaldırdı külodunu gösterdi "Allah sana şifa versin" Skandalları bitmiyor

1 Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sosyal medyaya sızan Bahar Candan yine skandal bir paylaşımla gündemde.

3 Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.