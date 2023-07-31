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Masterchef'ten elenen Büşra öyle bir şey yaptı ki ortalık karıştı "Yarışmanın adaletine inancımı kaybettim" Burcu Önal'dan yorum gecikmedi

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerden biri de Büşra Zambak'tı. En büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Büşra Zambak'ın önceki akşam yarışmaya veda etmesi büyük şaşkınlık yarattı. Yaptığı yemekte kasnağı unutan Büşra Zambak'ın elenmesi büyük bir şaşkınlık yaratırken izleyicinin tepkisini çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 10:32 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 10:33
Masterchef’ten elenen Büşra öyle bir şey yaptı ki ortalık karıştı Yarışmanın adaletine inancımı kaybettim Burcu Önal’dan yorum gecikmedi 1

Masterchef All-Star'da önceki gün herkesi şaşkına çeviren bir eleme yaşandı.

Masterchef’ten elenen Büşra öyle bir şey yaptı ki ortalık karıştı Yarışmanın adaletine inancımı kaybettim Burcu Önal’dan yorum gecikmedi 2

Yarışmanın favorileri arasında gösterilen Büşra Zambak elemeye kaldı ve tabağında kasnağı unuttu.

Masterchef’ten elenen Büşra öyle bir şey yaptı ki ortalık karıştı Yarışmanın adaletine inancımı kaybettim Burcu Önal’dan yorum gecikmedi 3

Büşra'nın bu hatasına hem çok üzülen hem de oldukça sinirlenen Çağatay, yakın arkadaşı Büşra'nın hatasına 'Stres yok, yapamaz. Bunu yapma lüksü yok Büşra Zambak'ın" diyerek sert çıktı.

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