13 yıl önce evlenen Esra Erol’un görümcesi bakın kim! Ali Özbir’in kardeşi “Yengem” deyip yayınladı! Gelin-görümce ortalığı salladı

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, 13 yıl önce Ali Özbir ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evlat sahibi oldu. Şimdilerde ailesi ile Londra'da tatil yapan ünlü sunucu, görümcesinin paylaşımıyla şaşırttı. Ali Özbir'in kız kardeşi, Esra Erol ile Londra sokaklarında verdiği bir pozu "Yengem" notuyla paylaştı. Erol ise görümcesinin paylaşımına kayıtsız kalmayarak kendi sayfasına taşıdı. Güzel sunucunun görümcesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte çok konuşulan o paylaşım ve Esra Erol'un biricik görümcesi...