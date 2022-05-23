Sosyal medyadan tepki yağdı 'Madagaskar maymunu', 'Sen de oyuncu oldun ya..' Eski gelin adayı Naz Mila oyunculuğa soyundu! Zuhal Topal'da ünlenmişti!

Fenomen gelin adayı Naz Mila oyunculuğa soyundu. Çekimler esnasında çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Mila'ya tepki yağdı. Kullanıcılardan biri 'Sende oyuncu oldun ya herkes olur' yorumunda bulundu. Ardından eski gelin adayının paylaştığını başka bir fotoğrafa da 'Şu makyajları bir silsen aynı Madagaskar maymunu gibi olursun' yorumu geldi. İşte detaylar...