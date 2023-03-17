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Haberler Magazin Sosyal medyada taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan küçücük bikinisiyle paylaştı! "Allah seni ıslah etsin" Frikik vermek için çabalayan Bahar...

Sosyal medyada taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan küçücük bikinisiyle paylaştı! "Allah seni ıslah etsin" Frikik vermek için çabalayan Bahar...

Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde, deprem felaketini umursamayan paylaşımlar yapan Bahar Candan son paylaşımlarıyla sosyal medyada topa tutuldu.

17.03.2023 11:01 - Son Güncelleme: 17.03.2023 11:01
Sosyal medyada taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan küçücük bikinisiyle paylaştı Allah seni ıslah etsin Frikik vermek için çabalayan Bahar...

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sosyal medyaya sızan Bahar Candan bu kez skandal paylaşımlarla gündemde.

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Sosyal medyada taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan küçücük bikinisiyle paylaştı Allah seni ıslah etsin Frikik vermek için çabalayan Bahar...

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.

Sosyal medyada taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan küçücük bikinisiyle paylaştı Allah seni ıslah etsin Frikik vermek için çabalayan Bahar...

Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

Sosyal medyada taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan küçücük bikinisiyle paylaştı Allah seni ıslah etsin Frikik vermek için çabalayan Bahar...

Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızmıştı.

Sosyal medyada taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan küçücük bikinisiyle paylaştı Allah seni ıslah etsin Frikik vermek için çabalayan Bahar...

Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaşmıştı. Candan videoda elinde bir havluyla üzerini kapatırken kameraya göğüslerini ve kalçasını gösteriyordu.

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