Sosyal medyada taciz edildim diye ağlaşan Bahar Candan küçücük bikinisiyle paylaştı! "Allah seni ıslah etsin" Frikik vermek için çabalayan Bahar...
Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde, deprem felaketini umursamayan paylaşımlar yapan Bahar Candan son paylaşımlarıyla sosyal medyada topa tutuldu.
17.03.2023 11:01 - Son Güncelleme: 17.03.2023 11:01
Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.