Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat'i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü bakın neler söyledi: "Kimler var kimler, niye göremediniz..."
Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat'i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından ünlülerden destek mesajları gelirken, Serenay Sarıkaya'ya sinirlenen Demet Akalın tepkisiyle gündeme gelmişti. Demet Akalın bu kez de depremin ilk gününden bu yana desteğini esirgemeyen Ajda Pekkan'a gelen yoruma verdiği Beren Saat ve Cansu Dere tepkisiyle dikkat çekti.
17.03.2023 10:18 - Son Güncelleme: 17.03.2023 10:51
"KİMLER VAR KİMLER, NİYE GÖREMEDİNİZ..."
Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat'i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü bakın neler söyledi.
Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele verdi.
Demet Akalın'dan, Cansu Dere ve Beren Saat'e sert tepki | VİDEO
Serenay Sarıkaya, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı. Ünlü oyuncu, gelen tepkilerin ardından ne kadar üzgün olduğuna dair bir geçmiş olsun yazısı yayınlamıştı.