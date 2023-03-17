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Haberler Magazin Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat'i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü bakın neler söyledi: "Kimler var kimler, niye göremediniz..."

Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat'i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü bakın neler söyledi: "Kimler var kimler, niye göremediniz..."

Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat'i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından ünlülerden destek mesajları gelirken, Serenay Sarıkaya'ya sinirlenen Demet Akalın tepkisiyle gündeme gelmişti. Demet Akalın bu kez de depremin ilk gününden bu yana desteğini esirgemeyen Ajda Pekkan'a gelen yoruma verdiği Beren Saat ve Cansu Dere tepkisiyle dikkat çekti.

17.03.2023 10:18 - Son Güncelleme: 17.03.2023 10:51
Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat’i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü bakın neler söyledi: Kimler var kimler, niye göremediniz...

"KİMLER VAR KİMLER, NİYE GÖREMEDİNİZ..."

Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat'i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü bakın neler söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat’i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü bakın neler söyledi: Kimler var kimler, niye göremediniz...

Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele verdi.

Demet Akalın'dan, Cansu Dere ve Beren Saat'e sert tepki | VİDEO

Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat’i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü bakın neler söyledi: Kimler var kimler, niye göremediniz...

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından Serenay Sarıkaya'dan hiçbir destek mesajı gelmemesi Demet Akalın'ı sinirlendirmişti.

Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat’i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü bakın neler söyledi: Kimler var kimler, niye göremediniz...

Tepkilerin ardından Yenikapı'da yardım kolilerini paketleyip taşırken kameralara takılan Sarıkaya'ya "Çok erken oldu ya!" diyen Demet Akalın tepkisiyle dikkat çekmişti.

Demet Akalın, Cansu Dere ve Beren Saat’i hedef aldı açtı ağzını yumdu gözünü bakın neler söyledi: Kimler var kimler, niye göremediniz...

Serenay Sarıkaya, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı. Ünlü oyuncu, gelen tepkilerin ardından ne kadar üzgün olduğuna dair bir geçmiş olsun yazısı yayınlamıştı.

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