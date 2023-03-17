Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in yeni gözdesi bakın kim! Önce yazdı sonra sildi ortalık yıkıldı! Eski sevgilileri Hande Erçel, Deniz Akkaya...
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in yeni gözdesi bakın kim! Önce yazdı sonra sildi ortalık yıkıldı! Eskisevgili listesi bir hayli kabarık olan iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Hadise ile evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. Ünlü kadınlarla birlikteliğiyle sık sık magazin gündeminde yerini alan Mehmet Dinçerler'in yeni gözdesinin Ala Tokel olduğu iddia edildi. İddianın nedeni ise Mehmet Dinçerler'in Instagram'dan yazdığı bir yorum ve o yorumu geri alması... İşte detaylar.
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in yeni gözdesi bakın kim! Önce yazdı sonra sildi ortalık yıkıldı! Eski sevgili listesi kabarık olan Mehmet Dinçerler gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.
Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Mehmet Dinçerler'in Instagram'da Ala Tokel'e yazdığı yorum ve o yorumu geri alması "Yeni gözdesi" iddialarını da beraberinde getirdi.