Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor! O tavsiyeleri itiraf etti duyanların midesi kalktı! Travis Barker'ın spermini...
Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor! O tavsiyeleri itiraf etti duyanların midesi kalktı! Geçtiğimiz günlerde resmi olarak evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, aile ve dostlarının katıldığı bir düğünle yeniden dünyaevine girdi. İtalya'nın Portofino kentinde gerçekleşen düğünde davetlilerin giydiği siyah elbiseler ise oldukça dikkat çekti. Müzisyen Travis Barker ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz aylarda cinsel hayatıyla ilgili, "Ara vermek cinsel ilişkiyi daha çılgın yapıyor" demişti. Açıklamanın ardından Kourtney Kardashian ve Travis Barker Laguna Plajı'nda görüntülenmişti. Eski ilişkilerinden 3 tane çocuğu olan Kourtney Kardashian yeniden hamile kalmak istiyor. Kardashianlar'ın hayatının anlatıldığı Hulu'da yer alan programın son bölümünde ünlü çiftin bu konudaki çabaları gündeme bomba gibi düştü.
HAMİLE KALMAK İÇİN BUNLARI TAVSİYE ETMİŞLER...
Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor! O tavsiyeleri itiraf etti, duyanların midesi kalktı!
Hulu'da yayımlanan The Kardashians'ın son bölümünde yeni evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti ön plandaydı. 3 çocuğu olan Kourtney Kardashian Travis Barker ile yeniden çocuk yapmak istiyor. Kourtney Kardashian bunun için çok çabaladığını açıklayarak kendisine yapılan tavsiyeleri programda anlattı.
Kourtney Kardashian ve Travis Barker, The Kardashians'ın son bölümünde doğurganlık yolculuklarına yardımcı olacak her şeyi denemeye istekli görünüyorlardı. 43 yaşındaki yıldız riskli bir vajinal buhar seansı da dahil olmak üzere çeşitli tedavileri denediğini söylerken kendisine gelen ilginç tavsiyeleri de anlattı.
Son yumurta kurtarma girişimi de başarısız olunca dokuları toksinlerden arındıran 3000 yıllık bir pratik olduğu bilinen Panchakarma pratiğini denemeye karar verdiler. Ama bu garip pratiğin bilimsel bir geçerliliği yoktu hatta birçoğu bunun tehlikeli olabileceğine bile inanıyordu. Kourtney 10 yıl önce de arınmayı deneyimlemişti ve denemedikleri başka bir seçenek kalmadığından Travis de buna açıktı.