Kourtney Kardashian hamile kalmak için her yolu deniyor! O tavsiyeleri itiraf etti duyanların midesi kalktı! Travis Barker’ın spermini...

Son yumurta kurtarma girişimi de başarısız olunca dokuları toksinlerden arındıran 3000 yıllık bir pratik olduğu bilinen Panchakarma pratiğini denemeye karar verdiler. Ama bu garip pratiğin bilimsel bir geçerliliği yoktu hatta birçoğu bunun tehlikeli olabileceğine bile inanıyordu. Kourtney 10 yıl önce de arınmayı deneyimlemişti ve denemedikleri başka bir seçenek kalmadığından Travis de buna açıktı.

