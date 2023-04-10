Songül Karlı estetikle tam 20 yaş birden gençleşti! 49 değil 25! Fit haliyle gençlere taş çıkarttı! Gören adeta 'Bir içim su' dedi!
Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamıyor. 49 yaşındaki Songül Karlı geçirdiği estetikle yıllara meydan okudu. Karlı fit hali ile de övgüleri üzerine toplamayı başarıyor. Değişimiyle adeta bambaşka biri olan ünlü türkücü yüz gerdirme tekniğiyle 20 yaş birden gençleşti. İşte Songül Karlı'nın son hali.
10.04.2023 10:16 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:16
Songül Karlı görünüşüyle yeniden gündeme geldi. 50 yaşına merdiven dayayan Karlı'nın o hallerini gören dönüp bir daha bakıyor. Hem yüzüyle hem de fiziğiyle olay yaratan Songül Karlı'ya birçok kişi, "Bir içim su" yorumlarını yağdırıyor. İşte son hali...
İddialı pozları ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine dikkat çekti.
Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.