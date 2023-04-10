Songül Karlı estetikle tam 20 yaş birden gençleşti! 49 değil 25! Fit haliyle gençlere taş çıkarttı! Gören adeta ’Bir içim su’ dedi!

Songül Karlı görünüşüyle yeniden gündeme geldi. 50 yaşına merdiven dayayan Karlı'nın o hallerini gören dönüp bir daha bakıyor. Hem yüzüyle hem de fiziğiyle olay yaratan Songül Karlı'ya birçok kişi, "Bir içim su" yorumlarını yağdırıyor. İşte son hali...