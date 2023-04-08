Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural paylaştı adeta aşkını haykırdı! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla evleneceği iddia edilmişti
1988 - 1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evlat dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda oğullarını evlendiren eski eşlerin kızları Melisa'nın evlenceği iddia edilmişti. Bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla doludizgin bir aşk yaşayan Melisa, bu iddiaların hemen ardından aşk dolu bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
08.04.2023 16:58 - Son Güncelleme: 08.04.2023 17:12
Önce elinde yüzük kutusuyla görünen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ardından Melisa Ural'ın parmağında görülen yüzük detayı akıllara evliliğin çok yakın olduğunu getirmişti.