RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural paylaştı adeta aşkını haykırdı! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla evleneceği iddia edilmişti

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural paylaştı adeta aşkını haykırdı! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla evleneceği iddia edilmişti

1988 - 1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evlat dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda oğullarını evlendiren eski eşlerin kızları Melisa'nın evlenceği iddia edilmişti. Bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla doludizgin bir aşk yaşayan Melisa, bu iddiaların hemen ardından aşk dolu bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

08.04.2023 16:58 - Son Güncelleme: 08.04.2023 17:12
Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı adeta aşkını haykırdı! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla evleneceği iddia edilmişti

Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızları Melisa Ural Alaattin Kadayıfçıoğlu bir süredir birlikte.

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Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı adeta aşkını haykırdı! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla evleneceği iddia edilmişti

Çiftin geçtiğimiz günlerde evleneceği iddia edilmişti.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı adeta aşkını haykırdı! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla evleneceği iddia edilmişti

Çiftin evlilik için ilk adımı attığı da gelen iddialar arasındaydı.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı adeta aşkını haykırdı! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla evleneceği iddia edilmişti

Önce elinde yüzük kutusuyla görünen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ardından Melisa Ural'ın parmağında görülen yüzük detayı akıllara evliliğin çok yakın olduğunu getirmişti.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı adeta aşkını haykırdı! Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla evleneceği iddia edilmişti

Doludizgin aşık olan Melisa'dan yine aşk dolu bir paylaşım geldi.

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