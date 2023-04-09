Esra Erol'un ikizi gibi görünen kardeşi Eda Erol'un sevgilisi meğer Merve Boluğur'un eski sevgilisiymiş! Kameralara işte böyle yakalandılar
Esra Erol'un ikizi gibi görünen kardeşi Eda Erol'un sevgilisi meğer Merve Boluğur'un eski sevgilisiymiş! Kameralara yakalanan çift şoke oldu. Merve Boluğur ile Ocak 2022'de olaylı şekilde ayrılan işletmeci Erkan Şen, ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile yeni bir aşka yelken açtı. Kameralara yansıyan çiftten Eda Erol, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. İşte Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ve sevgilisinden gelen ilk görüntü...
Esra Erol'un ikizi gibi görünen kardeşi Eda Erol'un sevgilisi meğer Merve Boluğur'un eski sevgilisiymiş! Kameralara işte böyle yakalandılar...
İşletmeci Erkan Şen, geçtiğimiz yıl Merve Boluğur ile aşk yaşamasıyla magazin gündemine gelmişti. Ancak ikilinin ilişkisi uzun sürmemiş; Şen, sevgilisi Boluğur'u Instagram hesabından takipten çıkarak, Kapadokya'ya gitmişti. İlişkinin diğer tarafındaki isim Merve Boluğur ise gecelerde görülmüş, çiftin yollarını ayırmasının nedeni belli olmamıştı.
"BENİM İÇİN KIRILMA NOKTASI OLDU"
Erkan Şen, ayrılık sonrası konuşarak; şu ifadeleri kullanmıştı:
"Merve sürekli ona gücümü göstermemi istedi. O her 'Bana gücünü göster' dediğinde ondan yeni bir iltifat aldım, gücümü göstermeye devam ettim. Bu, başlarda hoşuma gidiyordu ama aldığım her iltifattan sonra Merve yeni bir güç gösterisi istedi. Bir gün uzun bir yola çıkmıştım. Akşam beni aradığında 'Vardın mı? Nasıl gittin?' diye sormadan yine, 'Şunları şunları istiyorum hadi bana gücünü göster' dedi. Bu benim için bir kırılma noktası oldu açıkçası ve sonra yollarımızı ayırdık. O kadar özele girmek istemiyorum. O yüzden ayrıldığım hiçbir kadının arkasından kötü bir şey söylemem. Merve özelinde iyi bir insan, güzel bir insan, umarım çok mutlu olur. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum."
"KİMSENİN GÜCÜNE İHTİYACIM YOK"
Merve Boluğur ise bu açıklamayı; "Daha önce de yaptın. Yaşanan her şeye saygım sonsuz fakat benimle ilgili prim kasmaktan, biten bir şeyle ilgili erkekcik gibi konuşmaktan vazgeçin. Kimsenin gücüne ihtiyacım yok. Hep duygularımı dinledim" mesajını paylaşarak yanıtlamıştı.