Esra Erol'un ikizi gibi görünen kardeşi Eda Erol'un sevgilisi meğer Merve Boluğur'un eski sevgilisiymiş! Kameralara işte böyle yakalandılar...

"BENİM İÇİN KIRILMA NOKTASI OLDU"

Erkan Şen, ayrılık sonrası konuşarak; şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merve sürekli ona gücümü göstermemi istedi. O her 'Bana gücünü göster' dediğinde ondan yeni bir iltifat aldım, gücümü göstermeye devam ettim. Bu, başlarda hoşuma gidiyordu ama aldığım her iltifattan sonra Merve yeni bir güç gösterisi istedi. Bir gün uzun bir yola çıkmıştım. Akşam beni aradığında 'Vardın mı? Nasıl gittin?' diye sormadan yine, 'Şunları şunları istiyorum hadi bana gücünü göster' dedi. Bu benim için bir kırılma noktası oldu açıkçası ve sonra yollarımızı ayırdık. O kadar özele girmek istemiyorum. O yüzden ayrıldığım hiçbir kadının arkasından kötü bir şey söylemem. Merve özelinde iyi bir insan, güzel bir insan, umarım çok mutlu olur. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum."