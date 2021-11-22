Songül Karlı cesaretini konuşturdu o hali ortalığı yıktı geçti! Göğüs dekolteli pozlar kraliçesi Songül'ü daha önce böyle görmediniz!
Songül Karlı cesaretini konuşturdu o hali ortalığı yıktı geçti! Göğüs dekolteli pozlar kraliçesi Songül'ü daha önce böyle görmediniz! Özellikle son 2 yıldır verdiği frikikler ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Songül Karlı Instagram'dan en doğal hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Songül Karlı'nın makyajsız halini görenler şaştı kaldı. Süslü görünümüne alışık olduğumuz Songül Karlı'yı bir de böyle görün!
22.11.2021 12:40
- Son Güncelleme: 22.11.2021 12:40
Songül Karlı cesaretini konuşturdu o hali ortalığı yıktı geçti! Göğüs dekolteli pozlar kraliçesi Songül'ü daha önce böyle görmediniz! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı doğal hali ile sosyal medya gündeminde.
48 yaşındaki Songül Karlı sık sık göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor.
Son olarak Demet Akalın'ın bıraktığı Gelinim Mutfakta programına sunucu olan Songül Karlı ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Hafta sonu kaçamağı yapan Songül Karlı'nın makyajsız hali gündeme bomba gibi düştü. İşte başta Songül olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...