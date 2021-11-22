Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'iydi... Hande Soral 'abiciğimle benziyor muyuz?' dedi Taner Ölmez'i görenler şoke oldu!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'iydi başarılı oyuncu Hande Soral... Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti. 'Abiciğimle benziyor muyuz?' notuyla oyuncu Taner Ölmez'i paylaşan Hande, kısa sürede gündem oldu. Yorum yağmuruna tutulan Hande Soral ve Taner Ölmez'in kardeşleri merak konusu oldu.
22.11.2021 12:15
- Son Güncelleme: 22.11.2021 12:25
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'iydi... Hande Soral 'abiciğimle benziyor muyuz?' dedi Taner Ölmez'i görenler şoke oldu!
Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı ''Alef'' dizisinin 2. sezonuna dahil olan Taner Ölmez, oyuncu Hande Soral ile verdiği pozla gündeme bomb igbi düştü.
HANDE SORAL ALEF'TE
Alef 2. sezona dahil olan bir diğer oyuncu ise Hande Soral idi. Hande Soral ve Taner Ölmez sette bir araya geldi. Alef dizisinin yeni bölümünde rol alacak olan Hande Soral, Taner Ölmez ile bir pozunu da paylaştı.