Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’iydi... Hande Soral ’abiciğimle benziyor muyuz?’ dedi Taner Ölmez’i görenler şoke oldu!

HANDE SORAL ALEF'TE

Alef 2. sezona dahil olan bir diğer oyuncu ise Hande Soral idi. Hande Soral ve Taner Ölmez sette bir araya geldi. Alef dizisinin yeni bölümünde rol alacak olan Hande Soral, Taner Ölmez ile bir pozunu da paylaştı.