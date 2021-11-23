Yargı dizisine flaş oyuncu! Avlu dizisinde tozu dumana katmıştı, avukat olarak geri dönüyor! Yargı kadrosunun yeni ismi...

Pazar akşamları Kanal D'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Yargı dizisi kadrosunu genişletiyor. Hem konusu hem de oyuncuları ile severek izlenen diziye Avlu'daki ortalığı tozu dumana katan başarılı performansı ile dikkat çeken Zerrin ekleniyor. Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak olan isim yine izleyicileri kendisine hayran bırakmaya hazırlanıyor ve dizinin gidişatını nasıl değiştireceği de merak edilen konulardan biri oldu. İşte Yargı dizisinin yeni oyuncusunun hayatına dair tüm bilgiler!