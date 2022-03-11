Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Karlı cesaretini konuşturdu en doğal haliyle yatak pozunu yayınladı! Dekolteli paylaşımı da çok konuşuldu fit hali dikkat çekti

Songül Karlı cesaretini konuşturdu en doğal haliyle yatak pozunu yayınladı! Dekolteli paylaşımı da çok konuşuldu fit hali dikkat çekti

Songül Karlı cesaretini konuşturdu en doğal haliyle yatak pozunu yayınladı! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Songül Karlı, soluğu Adana'da aldı. Sahne öncesi sosyal medya hesabında art arda paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, hazırlık öncesi yatakta verdiği bir pozu yayınladı. Başına sardığı havlusuyla poz veren Karlı'nın doğal hali büyük ilgi gördü. Ardından hazırlık aşamasını yayınlayan şarkıcı, vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle boy gösterdi. Fit haliyle dikkat çeken Karlı, sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşımlar...

11.03.2022 22:22 - Son Güncelleme: 11.03.2022 22:30
Songül Karlı cesaretini konuşturdu en doğal haliyle yatak pozunu yayınladı! Dekolteli paylaşımı da çok konuşuldu fit hali dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı cesaretini konuşturdu en doğal haliyle yatak pozunu yayınladı! Dekolteli paylaşımı da çok konuşuldu fit hali dikkat çekti

Ünlü şarkıcı, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Soluğu Adana'da alan Karlı, sahne öncesi sosyal medya hesabında art arda paylaşımlarda bulundu.

Songül Karlı cesaretini konuşturdu en doğal haliyle yatak pozunu yayınladı! Dekolteli paylaşımı da çok konuşuldu fit hali dikkat çekti

Başına sardığı havlusuyla kamera karşısına geçen Karlı, başına sardığı havlusuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Songül Karlı cesaretini konuşturdu en doğal haliyle yatak pozunu yayınladı! Dekolteli paylaşımı da çok konuşuldu fit hali dikkat çekti

Doğal hali büyük ilgi gören ünlü şarkıcı, bir sonraki paylaşımında ise sahne kostümüyle verdiği pozlara yer verdi.

Songül Karlı cesaretini konuşturdu en doğal haliyle yatak pozunu yayınladı! Dekolteli paylaşımı da çok konuşuldu fit hali dikkat çekti

Hazırlık aşamasını yayınlayan şarkıcı, vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle boy gösterdi.

SON DAKİKA