Songül Karlı cesaretini konuşturdu en doğal haliyle yatak pozunu yayınladı! Dekolteli paylaşımı da çok konuşuldu fit hali dikkat çekti
Songül Karlı cesaretini konuşturdu en doğal haliyle yatak pozunu yayınladı! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Songül Karlı, soluğu Adana'da aldı. Sahne öncesi sosyal medya hesabında art arda paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, hazırlık öncesi yatakta verdiği bir pozu yayınladı. Başına sardığı havlusuyla poz veren Karlı'nın doğal hali büyük ilgi gördü. Ardından hazırlık aşamasını yayınlayan şarkıcı, vücudunu saran derin göğüs dekolteli elbisesiyle boy gösterdi. Fit haliyle dikkat çeken Karlı, sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşımlar...
11.03.2022 22:22 - Son Güncelleme: 11.03.2022 22:30
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.