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Haberler Magazin Songül Karlı bildiğini okudu derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı aşkı tutunca yine yaptı yapacağını...

Songül Karlı bildiğini okudu derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı aşkı tutunca yine yaptı yapacağını...

Songül Karlı bildiğini okudu derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti! Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Dekolteli elbiseleriyle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, yine bildiğini okudu. Kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Karlı, adeta sosyal medyayı salladı. Son dönemlerde sık sık kırmızı rengi tercih eden ünlü şarkıcıya takipçileri "Kırmızıdan vazgeçemiyor", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumlarında bulundu. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...

20.10.2021 00:14 - Son Güncelleme: 20.10.2021 00:14
Songül Karlı bildiğini okudu derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı aşkı tutunca yine yaptı yapacağını...

Uzun bir aranın ardından Gelinim Mutfakta programıyla televizyon ekranlarına dönen Songül Karlı, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlarına da hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı bildiğini okudu derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı aşkı tutunca yine yaptı yapacağını...

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, son olarak derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile makyaj masasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı bildiğini okudu derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı aşkı tutunca yine yaptı yapacağını...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Songül Karlı bildiğini okudu derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı aşkı tutunca yine yaptı yapacağını...

Son dönemlerde tercih ettiği kırmızı renkle hafızalara kazınan Songül Karlı için takipçileri "Kırmızıdan vazgeçemiyor", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumlarında bulundu.

Songül Karlı bildiğini okudu derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı aşkı tutunca yine yaptı yapacağını...

Öte yandan paylaşımının altına nazar emojileri koymayı ihmal etmeyen şarkıcı için "Maşallah", "Çok güzelsin", "Yine yaktın buraları" yorumları da yapıldı.

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