Songül Karlı bildiğini okudu derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı aşkı tutunca yine yaptı yapacağını...
Songül Karlı bildiğini okudu derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı geçti! Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Dekolteli elbiseleriyle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, yine bildiğini okudu. Kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Karlı, adeta sosyal medyayı salladı. Son dönemlerde sık sık kırmızı rengi tercih eden ünlü şarkıcıya takipçileri "Kırmızıdan vazgeçemiyor", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumlarında bulundu. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...
20.10.2021 00:14
- Son Güncelleme: 20.10.2021 00:14
Uzun bir aranın ardından Gelinim Mutfakta programıyla televizyon ekranlarına dönen Songül Karlı, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlarına da hız kesmeden devam ediyor.
Son dönemlerde tercih ettiği kırmızı renkle hafızalara kazınan Songül Karlı için takipçileri "Kırmızıdan vazgeçemiyor", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumlarında bulundu.