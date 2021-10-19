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Haberler Magazin Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Gece oldu’ dedi ortalığı yaktı kavurdu

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Gece oldu’ dedi ortalığı yaktı kavurdu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! 'Gece oldu' dedi ortalığı yaktı kavurdu Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Öztel, bu kez derin yırtmaçlı elbisesi ile gündeme geldi. Havalı pozlarını peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Öztel için "Gece gece yaktın buraların" yorumu yapıldı. İşte Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

19.10.2021 23:39 - Son Güncelleme: 19.10.2021 23:39
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Gece oldu’ dedi ortalığı yaktı kavurdu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Gece oldu’ dedi ortalığı yaktı kavurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Öztel, derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Gece oldu’ dedi ortalığı yaktı kavurdu

Havva Öztel, paylaşımının altına "Ve gün bitti. Gece oldu. Umut yine yarına kaldı..." notunu düştü.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Gece oldu’ dedi ortalığı yaktı kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! ‘Gece oldu’ dedi ortalığı yaktı kavurdu

Sosyal medya kullanıcıları, Öztel için "Gece gece yaktın buraların", "Çok güzelsin", "Genç kız gibisin" yorumlarında bulundu.

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