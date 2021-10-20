Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu yeni Ferrari’si ile asfaltın tozunu attıracak! Yağmur Sarıoğlu’nun arabasının fiyatı...

BURAK ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Plakasıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in arabasının fiyatı merak konusu oldu. Gerçek bir Ferrari tutkunu olan Özçivit, 2020 model bir araca 7 milyon TL vermektense, Bursa'ya kadar gidip eski ama temiz bir araç buldu.