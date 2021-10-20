Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu yeni Ferrari'si ile asfaltın tozunu attıracak! Yağmur Sarıoğlu'nun arabasının fiyatı...
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu yeni Ferrari'si ile asfaltın tozunu attıracak! Yağmur Sarıoğlu'nun arabasının fiyatı gündeme bomba gibi düştü. Yağmur Sarıoğlu üçüncü çocuğa hamile kalınca hediye olarak 2 buçuk milyon TL değerinde lüks bir otomobil almıştı Sabri Sarıoğlu...Geçtiğimiz eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, bu süreçte pilotluk mesleğine ara vermişti. Ama hız tutkusu annelik dinlemiyor belli ki! Geçtiğimiz mayıs ayında kendine beyaz Kawasaki motosiklet alan Yağmur Sarıoğlu, garajına bu kez de beyaz bir Ferrari eklemiş.
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu yeni Ferrari'si ile asfaltın tozunu attıracak! Geçtiğimiz eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, bu süreçte pilotluk mesleğine ara vermişti. Ama hız tutkusu annelik dinlemiyor belli ki!
Geçtiğimiz mayıs ayında kendine beyaz Kawasaki motosiklet alan Yağmur Sarıoğlu, garajına bu kez de beyaz bir Ferrari eklemiş.
İşte Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun yeni Ferrari'si ve sizler için derlediğimiz ünlülerin pahalı oyuncakları...
BURAK ÖZÇİVİT
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Plakasıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in arabasının fiyatı merak konusu oldu. Gerçek bir Ferrari tutkunu olan Özçivit, 2020 model bir araca 7 milyon TL vermektense, Bursa'ya kadar gidip eski ama temiz bir araç buldu.