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Haberler Magazin Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo doğum kilolarından kurtuldu! Tescilli güzel bikinili pozuyla yaktı kavurdu

Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo doğum kilolarından kurtuldu! Tescilli güzel bikinili pozuyla yaktı kavurdu

Soner Sarıkabadayı'nın eşi Madelein Lopez Camelo doğum kilolarından kurtuldu! 2015 yılında Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen Madelein Lopez Camelo, geçen yıl Ekim ayında şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile nikah masasına oturmuştu. Nikahtan kısa bir süre sonra oğlu Hasan Matias'ı kucağına alan Madelein Lopez Camelo, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla doğum kilolarından tamamen kurtulduğunu gözler önüne serdi. Bikinili bir pozunu Instagram sayfasında yayınlayan tescilli güzel, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Madelein Lopez Camelo'nun o paylaşımı...

25.08.2021 23:00 - Son Güncelleme: 25.08.2021 23:00
Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo doğum kilolarından kurtuldu! Tescilli güzel bikinili pozuyla yaktı kavurdu

2015 yılında Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen Madelein Lopez Camelo, geçen yıl Ekim ayında şarkıcı Soner Kabadayı ile dünyaevine girmiş ve nikahtan kısa bir süre sonra oğlu Hasan Matias'ı kucağına almıştı.

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Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo doğum kilolarından kurtuldu! Tescilli güzel bikinili pozuyla yaktı kavurdu

Madelein Lopez Camelo, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla doğum kilolarından tamamen kurtulduğunu gözler önüne serdi.

Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo doğum kilolarından kurtuldu! Tescilli güzel bikinili pozuyla yaktı kavurdu

Şimdilerde ailesi ile birlikte Mersin'de tatil yapan Madelein Lopez Camelo, deniz kenarında bikini altı ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo doğum kilolarından kurtuldu! Tescilli güzel bikinili pozuyla yaktı kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo doğum kilolarından kurtuldu! Tescilli güzel bikinili pozuyla yaktı kavurdu

Takipçileri Camelo'yu iltifat yağmuruna tutarken paylaşım binlerce beğeni aldı. Öte yandan düzgün fiziği ile sevenlerinden tam not alan Madelein Lopez Camelo'nun verdiği kiloların yanı sıra boyu da merak konusu oldu.

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