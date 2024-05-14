Son dakika haberi... Yılan Hikayesi isimli dizide Belgin karakteriyle hafızalara kazınan Türk sinemasının efsane ismi Ayten Gökçer, hayatını kaybetti. Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba duygu dolu bir mesaj paylaşarak, annesinin son günlerini anlattı. 84 yaşında hayatını kaybeden Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Gökçer için devlet töreni yapılmayacak.
Yılan Hikayesi isimli dizide Belgin karakteriyle hafızalara kazınan Türk sinemasının efsane ismi Ayten Gökçer, hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, şu sözlerle annesinin son günlerini anlattı:
Kafa tuttu hastalığına, kafası yerinde bile değilken. En yakınlarımızı inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkalara boğdu yetmez gibi akıl verdi!
Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine..
Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu, Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti..
Çok sevdik seni annem.. çok kırık kalbimiz