Türkan Şoray ve Bulut Aras başrollerini paylaşmıştı! Adile Naşit'in oynadığı 'Sultan' filminde şok hata! Sahne değişince birden...

Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Yavuz Turgul'un usta kaleminden çıkan senaryosuyla 1978 yılında beyazperdeye taşınan Sultan filmi, Yeşilçam'ın unutulmaz eserleri arasında yer alıyor. Türkan Şoray, Bulut Aras, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce ve Erdal Özyağcılar gibi yıldız isimlerin rol aldığı film, gecekondular arasında filizlenen bir aşkı konu alarak izleyicileri derinden etkiledi. Yıllar geçse de hafızalara kazınan bu filmde şoke edici bir hata olduğu ortaya çıktı!
1978 yapımı Kartal Tibet'in yönettiği, senaryosunu ise Yavuz Turgul'un yazdığı Sultan filmi Yeşilçam denilince akıllara gelen ilk filmler arasında yerini alıyor.
Başrollerini Türkan Şoray, Bulut Aras, Şener Şen ve Adile Naşit'in paylaştığı film, gecekondular arasında yeşeren aşkı konu alıyor.
Filmin çekimleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Rumelihisarı Mahallesinde, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsüne yakın bir noktada gerçekleştirildi.