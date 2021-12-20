SON DAKİKA: Rocky'den Fred Çakmaktaş'a... Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! 69 yaşında hayata veda eden oyuncunun ölüm nedeni...
Son dakika haberi... Rocky'den Fred Çakmaktaş'a... Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! 69 yaşında hayata veda eden oyuncunun ölüm nedeni merak ediliyor. Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.. Oğlu Arda Aydın'dan ilk açıklama geldi.
20.12.2021 16:17
- Son Güncelleme: 20.12.2021 16:41
Son dakika haberi.... Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) hayatını kaybetti.
SEZAİ AYDIN KİMDİR?
Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak, birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını sunan Sezai Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.