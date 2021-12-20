Vav TV İzle
Haberler Magazin SON DAKİKA: Rocky'den Fred Çakmaktaş'a... Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! 69 yaşında hayata veda eden oyuncunun ölüm nedeni...

SON DAKİKA: Rocky'den Fred Çakmaktaş'a... Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! 69 yaşında hayata veda eden oyuncunun ölüm nedeni...

Son dakika haberi... Rocky'den Fred Çakmaktaş'a... Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! 69 yaşında hayata veda eden oyuncunun ölüm nedeni merak ediliyor. Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.. Oğlu Arda Aydın'dan ilk açıklama geldi.

20.12.2021 16:17 - Son Güncelleme: 20.12.2021 16:41
SON DAKİKA: Rocky’den Fred Çakmaktaş’a... Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! 69 yaşında hayata veda eden oyuncunun ölüm nedeni...

Son dakika haberi.... Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Rocky’den Fred Çakmaktaş’a... Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! 69 yaşında hayata veda eden oyuncunun ölüm nedeni...

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülen Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın'dan ilk açıklama geldi. Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.

SON DAKİKA: Rocky’den Fred Çakmaktaş’a... Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! 69 yaşında hayata veda eden oyuncunun ölüm nedeni...

Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmişti. Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.

SON DAKİKA: Rocky’den Fred Çakmaktaş’a... Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! 69 yaşında hayata veda eden oyuncunun ölüm nedeni...

Aydın'ın eşi, Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA: Rocky’den Fred Çakmaktaş’a... Oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! 69 yaşında hayata veda eden oyuncunun ölüm nedeni...

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak, birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesinde "Cumartesi Cumartesi" adlı çocuk eğlence programını sunan Sezai Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.

SON DAKİKA