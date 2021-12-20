Çok Güzel Hareketler’in yakışıklısı Atakan Çelik’in güzel eşi Zeynep sosyal medyayı salladı! İşte Atakan Çelik’in eşi Zeynep...

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi programının 2. kuşak oyuncuları arasında yer alıyor. BKM ekibinde yer alan oyuncu, BKM Mutfak'da gösteriler yapmaya devam ediyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar'la şöhrete kavuşan Atakan Çelik'in eşi merak ediliyor. İşte başta Atakan Çelik olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.