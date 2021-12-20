Burak Sergen evinin önünde fena yakalandı! İki kadınla görüntülendiği sırada alkolün etkisiyle yere yığıldı o kadınlar için bakın ne dedi...

"ONLAR BENİM KARDEŞİM"

Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu alkolü fazla kaçırınca yerden kalkamadı. Evinin önünde yerde oturan Sergen'i iki kadın arkadaşı kaldırmak için büyük uğraş verdi. Konuşmakta da zorlanan Burak Sergen sorular üzerine "Onlar benim kardeşim" yanıtını verdi.