Burak Sergen evinin önünde fena yakalandı! İki kadınla görüntülendiği sırada alkolün etkisiyle yere yığıldı o kadınlar için bakın ne dedi
Burak Sergen evinin önünde fena yakalandı! Yoğun bakımda olduğu süreçte genç eşi tarafından aldatılan Burak Sergen, gecelerde görüntülendi. İki kadınla kameralara takıldığı sırada alkolün etkisiyle yere yığılan oyuncu, yanındaki kadınlar hakkında açıklamada bulunmaya çalıştı, o anlar gündeme bomba gibi düştü.
Burak Sergen evinin önünde fena yakalandı! İki kadınla görüntülendiği sırada alkolün etkisiyle yere yığıldı o kadınlar için bakın ne dedi...
Yakalandığı koronavirüs nedeniyle günlerce yoğun bakımda yatan ve hastanede kaldığı süre boyunca eski eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenen Burak Sergen son görüntüsüyle şaşırttı.
"ONLAR BENİM KARDEŞİM"
Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu alkolü fazla kaçırınca yerden kalkamadı. Evinin önünde yerde oturan Sergen'i iki kadın arkadaşı kaldırmak için büyük uğraş verdi. Konuşmakta da zorlanan Burak Sergen sorular üzerine "Onlar benim kardeşim" yanıtını verdi.
AŞKTA YÜZÜ GÜLMÜYOR
Eski eşinin 'ödemiyor' dediği ünlü oyuncu Burak Sergen, nafaka davası ile geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti.
Burak Sergen ile 19 yıl evli kaldığı Işıl Sergen, 15 Mart 2018'de boşandı. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini Işıl Sergen'e verdi. Karara göre, Burak Sergen çocuğu için aylık nafaka ödeyecekti. Mahkeme, Burak Sergen'in 15 bin lirayı faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.