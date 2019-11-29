Son dakika: Özcan Deniz - Feyza Aktan evliliği neden bitti? Şoke eden Aslı Enver detayı...
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'dan boşanma nedeninin Meryem Uzerli olduğu iddia edilmişti. Ancak tek nedenin Meryem Uzerli olmadığı ortaya çıktı. Bir başka iddia; Özcan Deniz'in Aslı Enver'e platonik olarak aşık olduğu yönünde oldu. Özcan Deniz'in, Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyması ve Feyza Aktan'ın da sürekli onun gibi olmasını istemesi üzerine ipler koptu. Bu hayranlık giderek evliliklerine daha da zarar verince ikili boşanma kararı aldı. İşte Özcan Deniz - Feyza Aktan evliliğinin bitmesinin perde arkası...
"ASLI ENVER GİBİ GİYİN"
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeninin Meryem Uzerli olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, ortaya çıkan Aslı Enver detayı herkesi şoke etti! Özcan Deniz'in Aslı Enver'e olan hayranlığı, eşi Feyza Aktan'a Aslı Enver gibi giyin, Aslı Enver'in saçı gibi perçem kestir gibi dayatmaları evliliğinin sonunu getirdi. İddiaya göre Özcan Deniz'in aşırı hayranlığı yüzünden çift terapisi görseler de evlilikleri bitti.
ÖZCAN DENİZ İLE FEYZA AKTAN'IN BOŞANMA NEDENİ...
Özcan Deniz'in, Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyması ve Feyza Aktan'ın da sürekli onun gibi olmasını istemesi üzerine ipler koptu. Bu hayranlık giderek evliliklerine daha da zarar verince ikili boşanma kararı aldı. Eşinin isteği üzerine Aktan'ın, bir dönem Aslı Enver'e benzemeye çalıştığı ve onun gibi giyinmeye çalıştığı iddialar arasında.