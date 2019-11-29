Son dakika: Özcan Deniz - Feyza Aktan evliliği neden bitti? Şoke eden Aslı Enver detayı...

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'dan boşanma nedeninin Meryem Uzerli olduğu iddia edilmişti. Ancak tek nedenin Meryem Uzerli olmadığı ortaya çıktı. Bir başka iddia; Özcan Deniz'in Aslı Enver'e platonik olarak aşık olduğu yönünde oldu. Özcan Deniz'in, Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyması ve Feyza Aktan'ın da sürekli onun gibi olmasını istemesi üzerine ipler koptu. Bu hayranlık giderek evliliklerine daha da zarar verince ikili boşanma kararı aldı. İşte Özcan Deniz - Feyza Aktan evliliğinin bitmesinin perde arkası...

29.11.2019 13:39 - Son Güncelleme: 29.11.2019 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





