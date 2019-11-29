Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında şok gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Adana'nın önde gelen ailelerinden Yaman ailesinin oğlu Demir Yaman'ı Murat Ünalmış canlandırıyor. Bu bağlamda ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizinin karakterleri de oldukça merak ediliyor. Murat Ünalmış hakkında en acı gerçek ise haberimizin devamında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Kurşun Yarası isimli dizi ile geçmiştir.

29.11.2019 13:26 - Son Güncelleme: 29.11.2019 13:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





