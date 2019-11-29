Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış hakkında şok gerçek! Şehit...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Adana'nın önde gelen ailelerinden Yaman ailesinin oğlu Demir Yaman'ı Murat Ünalmış canlandırıyor. Bu bağlamda ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizinin karakterleri de oldukça merak ediliyor. Murat Ünalmış hakkında en acı gerçek ise haberimizin devamında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Kurşun Yarası isimli dizi ile geçmiştir.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Adana'nın önde gelen ailelerinden Yaman ailesinin oğlu Demir Yaman'ı Murat Ünalmış canlandırıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bu kadar kötü bir karakteri iyi bir şekilde yansıtan Murat Ünalmış'ın bu kadar konuşulması rastlantı değil elbette.
MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?
Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Kayseri'lidir. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü memleketi Kayseri'de geçmiş, ortaokul döneminde iken İstanbul'a yerleşmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır.
2011 yılında Birce Akalay ile evlenmiş ancak 2012 senesinde ayrılmışlardır.
Bugüne kadar Mihrali, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası, Deli Duran, Üç Kadın, Şöhret, Sır Gibi, Rüzgar, Kasaba, Celaloğlan, Sen Ne Dilersen, Babalar ve Evlatlar, İnadına Yaşamak, Zor Aşk, Seddülbahir 32 Saat, Sevda Kuşun Kanadında, Yer Gök Aşk, Newyork'ta Beş Minare, Lale Devri, Gecenin Kanatları, Güneşi Gördüm ve Deli Gönül gibi projelerde rol almıştır. Şimdilerde Atv'de yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış, 1.87 metre boyunda, 85 kilo ve Boğa burcudur.