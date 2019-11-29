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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş! Meğer...

Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin, Rıza Baba karakteri ile hafızalara kazındı. Bu karaktere başarıyla hayat veren Zafer Ergin hakkında her detay merak ediliyor. Ekranda oldukça dinç duran Zafer Ergin'in yaşı bunlardan biri. Zafer Ergin'in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin yaşları...

29.11.2019 14:28 - Son Güncelleme: 29.11.2019 14:35
Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş! Meğer...

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur canlandırdığı Rıza Soylu karakteri ile hafızalara kazınan Zafer Ergin'in yaşını duyanlar şaşırıyor. Meğer Zafer Ergin göründüğünden bambaşkaymış.

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş! Meğer...

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş! Meğer...

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş! Meğer...

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin göründüğü gibi değilmiş! Meğer...

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

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